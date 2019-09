Unwetter in den nächsten Tagen

Auch in den nächsten Tagen könnten regional Unwetter auf uns niedergehen, Regen kommt am heutigen Dienstag laut Ubimet vor allem im Süden des Landes vermehrt auf. Mittwoch und Donnerstag versprechen sonnig und auch noch spätsommerlich warm zu werden, mit Temperaturen um 25 Grad. Donnerstag und Freitag sind dann durch eine Kaltfront, ausgehend von einem Tief über den Britischen Inseln, geprägt, das auch spürbare Abkühlung bringt sowie Regen im Gepäck hat.