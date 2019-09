Im Metropolitan Museum of Art in New York – dem größten Kunstmuseum der USA – wird von 3. Oktober bis 5. Jänner 2020 in der Ausstellung „The Last Knight“ zum 500. Todestag von Kaiser Maximilian I. Leben und Wirken des Habsburger-Herrschers beleuchtet. Zu sehen sein werden auch 18 Sandsteinreliefs aus Innsbruck. Der Stadtsenat sprach sich einstimmig für die Entlehnung der Originalreliefs des Goldenen Dachls an das New Yorker Museum aus. „Es spricht für sich, wenn sich eines der größten Museen der Welt für eine Ausstellung unsere Reliefs wünscht“, meint Kultur-Stadträtin Uschi Schwarzl von den Grünen.