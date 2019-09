Auf die Frage, ob durch seine Aktionen im Sommer möglicherweise ein Bild von ihm entstanden sei, das er gar nicht wollte, sagte Hinteregger: „Es ist halt so entstanden. Die, die ein bisschen Ahnung haben von den Zeitungen und so, die wissen, dass da großteils nur Halbwahrheiten drinnen stehen. Von dem her sehe ich das nicht so schlimm. Alle, die mich persönlich kennen, die wissen, was wirklich Fakt war.“ Der Kärntner hat bis 2024 in Frankfurt unterschrieben. Kolportierte zwölf Millionen Euro überwies der Klub von Adi Hütter für ihn an Augsburg. Hinteregger bezeichnete den Transfer daher als Gewinn für alle Beteiligten - auch für ihn selbst. „Ich werde dort sehr geschätzt. Ich möchte ganz Frankfurt etwas zurückgeben. Da ist was Großes im Entstehen.“