351.000 Personen sind in Tirol unselbstständig beschäftigt, das sind um 5000 mehr als im Vorjahresvergleich. 11.537 Personen waren zum Stichtag 31. August in Tirol als arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 3,2%. Im August 2018 waren es 3,5%. „Sinkende Arbeitslosigkeit in allen Altersgruppen, deutlicher Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit, niedrigste Arbeitslosenquote in Österreich: Auch im Spätsommer ist die Lage am Arbeitsmarkt in Tirol sehr gut“, sagt Anton Kern, Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS). Im August 2019 kam es mit minus 1014 Personen oder 8,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem Rückgang an vorgemerkten arbeitslosen Personen.