„Besonders schwere Dienstverfehlung“

Aber immerhin: Es handle sich um eine „besonders schwere Dienstverfehlung“. Denn Lehrer haben in der Gesellschaft „ein besonderes Ansehen und eine besondere Verpflichtung“. Und die sei mit einem Bordell-Betrieb eher doch unvereinbar. So ein Puff sei zwar nicht illegal, aber doch am Rand der Gesellschaft angesiedelt. Und damit unvereinbar mit dem Lehrer-Dasein.