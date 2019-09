An öffentlichen Orten

Teilweise wurden die Suchtmittelverkäufe von der 20-Jährigen an öffentlichen Orten in Attnang und Vöcklabruck vorgenommen. Insgesamt konnten 22 weitere Personen ausgeforscht werden, welche ebenfalls nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt werden, ein Großteil der Abnehmer ist jedoch unbekannt.