Passiert ist es in der Pinkagasse. Als der Lenker weg war, setzte sich der Kleintransporter des Paketdienstes von selbst in Bewegung und rollte über die Böschung. Der Lieferwagen blieb erst in der Pinka stehen. Mittels Seilwinde zogen ihn die Florianis aus dem Wasser: „Der Schaden war so gering, die Fahrt ließ sich problemlos fortsetzen.“