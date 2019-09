Leistungsstarke Ausstattung

Entscheidender als das gute Aussehen sind am Ende des Tages aber die inneren Werte, sprich: die technische Ausstattung. Auch in diesem Punkt kann sich das Axon 10 Pro sehen lassen. ZTE verbaut ein in satten Farben und hell strahlendes, 6,47 Zoll großes AMOLED-Dispay, das - identisch zu Huaweis Flaggschiff-Modell P30 Pro - mit 1080 x 2340 Pixeln auflöst und damit eine Pixeldichte von 398 ppi bietet. In ihm verbaut ist auch der Fingerabdrucksensor, mit dem sich das Gerät neben der alternativ wählbaren Gesichtserkennung entsperren lässt - allerdings weniger zuverlässig, als dies mit einem „normalen“ Fingerabdruckscanner der Fall wäre.