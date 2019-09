Als Menschen in Betten erforen

1669/70 fror laut Rattenberger Stadtchronik der Inn völlig zu, infolge Eisschollenstau gab es große Überflutungen und Vereisungen von Gassen und Kellern - Bittgänge der Bevölkerung. Im Jahrtausendwinter 1708/09 erstarrte dann zum letzten Mal der Gardasee vollständig, Pferde liefen auf dem Eis. In Nordtirol fror Messwein ein, ganze Familien starben in den unzureichenden Behausungen. 1764/65 spricht die Längenfelder Chronik von entsetzlicher Kälte von Allerheiligen bis Mitte März - Vieh erfror in den Ställen, erneut Menschen in den Betten. Eiseskälte auch 1788, am 30. Dezember gab es in Innsbruck minus 31,3 Grad.