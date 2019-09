Die Stadtpfarrkirche in Rohrbach-Berg wird von Grund auf saniert. Die Turm- und Dachsanierung - die erste Etappe - ist jetzt abgeschlossen. Derzeit wird an der Außenfassade gearbeitet, im Frühjahr geht es im Inneren und im Altarraum weiter. Helfer und Spender werden für die zweitteuerste Kirchenbaustelle in OÖ laufend gesucht.