War es Sekundenschlaf, ein technisches Problem oder nur eine Unkonzentriertheit? Die Ursache für das tödliche Unfall-Drama am Sonntagnachmittag in Buchkirchen bei Wels blieb auch am Montag noch ungeklärt. Herbert Sch. (58), der dabei ums Leben gekommen war, galt im Ort als äußerst beliebt, das Entsetzen ist groß.