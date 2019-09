Crewmitglieder retteten sich durch Sprung ins Wasser

Das Unglück soll sich um 3.28 Uhr ereignet haben. Die fünf Geretteten waren laut Küstenwache Crewmitglieder, die sich in der Hauptkabine des Schiffes aufgehalten hätten. Dass sie schon sehr zeitig in der Früh an Deck waren, könnte ihnen das Leben gerettet haben - sie entkamen der Flammenhölle durch einen Sprung ins Wasser und erreichten ein Boot in der Nähe. Insgesamt waren 39 Personen am Schiff, als der Brand ausbrach. Der Chef der Küstenwache berichtete dem US-Sender CNN von Schwierigkeiten der Helfer, auf das Boot zu gelangen. Immer wieder sei Feuer - „möglicherweise wegen der Menge an Treibstoff an Bord“ - neu aufgeflammt, das habe die Suche nach möglichen Überlebenden behindert.