Dreiste Einbrecher trieben in der Nacht auf Montag im Tiroler Unterland ihr Unwesen. In Kundl suchten unbekannte Täter einen Gastro-Betrieb und ein Vereinslokal heim. Und in Wörgl schlugen Ganoven bei einem Geschäft zu. Die Polizei schließt nicht aus, dass bei allen drei Einbrüchen dieselben Täter am Werk waren. Gestohlen wurden Bargeld und 40 Packungen Zigaretten.