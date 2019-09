Die Teigblätter in die Größe der gewählten Backform schneiden. Die Backform mit etwas flüssiger Butter einstreichen. Ein Blatt Filoteig in die bebutterte Form legen und mit Butter bestreichen. So weiter verfahren mit etwa 5 weiteren Blättern. Auf das fünfte etwa die Hälfte der Nussmasse leeren. Im Anschluss das Ganze noch einmal wiederholen. Danach mit den restlichen Blättern und Teigresten belegen. Zwischen jedes Teigblatt, kommt natürlich weiterhin etwas Butter. Wenn alle Teigblätter aufgebraucht sind, die Baklava in die endgültige Form, also in Rauten oder Rechtecke, schneiden.