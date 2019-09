Die Lebenserwartung steigt in Salzburg seit Jahrzehnten kontinuierlich an und liegt für Mädchen bei der Geburt bereits bei 85 Jahren, das ist ein Plus von 0,9 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Der Anstieg bei den Männern betrug in diesem Zeitraum 1,1 Prozent. Statistisch werden die neugeborenen Buben des Jahrgangs 2018 im Schnitt nun erstmals mehr als 80 Jahre alt.