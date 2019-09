Am Montag hat die - von FPÖ und Liste FRITZ - unter politischen Druck geratene grüne Soziallandesrätin Gabriele Fischer ihr Schweigen zu den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) gebrochen. Beim Gespräch in der „Krone“-Redaktion war Fischer bemüht, die im Raum stehenden Vorwürfe bzw. Zahlen zu relativieren und zu korrigieren. Auch blieb sie bei ihrem Nein, was die Beschäftigung von Heiminsassen bzw. Asylwerbern als Sicherheitsdienstmitarbeiter in den Versorgungseinrichtungen betrifft. „Es gibt keinen einzigen Asylwerber, der in einer Tiroler Einrichtung als Security eingesetzt wurde.“