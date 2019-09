Klinger „würde Begriff so nicht wieder verwenden“

Klinger selbst teilte in einer Aussendung mit, dass er den Begriff „Mischkulturen“ als Synonym für „Multikulturalismus“ verstanden wissen wollte und „so nicht wieder verwenden“ würde. „Worte sind in der Spitzenpolitik genauso wichtig wie Inhalte - und diesen Grundsatz habe ich einen Augenblick lang missachtet und stehe deshalb nicht an, diese Formulierung zurückzunehmen“, so der Landesrat.