Neu verliebt hatte sich eine Burgenländerin. Doch das passte ihrem - nunmehrigen - Ex-Freund gar nicht. „Es war wie ein Stich ins Herz“, gab der Mann vor Gericht in Eisenstadt an. Die Methoden, deren er sich bedient hatte, um seine Flamme zurückzugewinnen, sind jedenfalls mehr als zweifelhaft gewesen. Der Arbeitslose stalkte die Frau über Monate per WhatsApp, übergoss ihre Kleider mit Chemikalien und beschmierte die Fenster ihrer neuen Wohnung. Außerdem klebte er Nacktfotos auf das Auto seines Opfers und drohte damit, Sexvideos zu veröffentlichen.