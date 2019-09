Für ihn sei das südliche Afrika in den vergangenen 20 Jahren zu einer zweiten Heimat geworden, so der 34-Jährige weiter. Prinz Harry hat in verschiedenen Umwelt- und Tierschutzprojekten in Afrika gearbeitet. Er ist Schirmherr einer Organisation, die sich in Botswana für den Schutz der Nashörner einsetzt.