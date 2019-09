Alleine in Wien fing am Montag für 240.000 Schüler der Ernst des Lebens wieder an – davon 17.000 Taferlklassler. „Sie dürfen sich über sechs erweiterte und 34 fertig sanierte Schulen, einen neuen großen Bildungscampus, den Ausbau von WLAN und über zusätzliche Unterstützung für ihre Schulen freuen“, so Bildungsdirektor Mag. Heinrich Himmer.