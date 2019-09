Straches Team will sich dennoch nicht so leicht unterkriegen lassen. Ein Jurist betonte gegenüber krone.at, dass in Österreich und München die Ermittlungen sehr wohl weitergeführt würden. Und: „Der Anstoß strafrechtlicher Maßnahmen in Spanien und zivilrechtliche Maßnahmen in Deutschland werden derzeit geprüft.“