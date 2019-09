Was heute wieder in aller Munde ist, ein „Veggie day“ als Ansporn für mehr fleischlose Kost, wurde damals im Sommer 1951 von der österreichischen Bundesregierung verordnet: Dienstag und Freitag wurde es den Fleischhauern verboten Fleisch zu verkaufen, Gaststätten durften nur fleischlose Gerichte servieren. Noch schlimmer: Per Verordnung wollte man sogar in privaten Haushalten den Fleischkonsum an diesen Tagen verbieten. Weil es zu wenig Fleisch gab. Salzburgs Landeshauptmann Josef Klaus versuchte vergeblich, für die Zeit der Festspiele eine Ausnahme zu erreichen.