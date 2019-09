Eine aufmerksame Polizeistreife konnte am 1. September zwei Verdächtige festnehmen. Um 15 Uhr bemerkten die Polizisten zwei Männer, einen 19-jährigen deutschen Staatsbürger und einen 19-jährigen Salzburger, in der Nähe des Volkshauses Harbach. Diese waren mit ihren Fahrrädern unterwegs. Bei einer Kontrolle bemerkten die Polizisten etliche Kleingeldmünzen im Rucksack des Deutschen. Am Fahrrad steckte im Getränkehalter am Unterrohr ein Bolzenschneider. Am Gepäckträger hatte er ein Brecheisen, teilweise in Plastiktüten verhüllt, verwahrt.