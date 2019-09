Erster Monaco-Sieger

Für Leclerc, der eine perfekte Strategie zu einem grandiosen Sieg formte, war es nach den dramatischen Ereignissen vom Samstag unmöglich, Emotionen zu zeigen. „Natürlich ist jetzt ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, ich möchte diesen Sieg nur Anthoine widmen. Er, Pierre (Gasly), Jules (Bianchi) und ich sind gemeinsam mit dem Kart großgeworden, jetzt habe ich ihn auch verloren, da ist es schon sehr schwierig, sich zu freuen, aber ich werde diesen Erfolg in Erinnerung behalten, nur leider kann ich ihn nicht so genießen, wie ich möchte“, sagte der 108. Sieger in der Geschichte der „Königsklasse“, der erste aus Monaco.