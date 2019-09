Bürgermeisterbüro verwüstet

Auch in diesem Fall mussten die Täter ohne Beute flüchten. Im Gemeindehaus, das erst am Montag, 3. September 2018 bezogen worden war, entstand hoher Sachschaden. Bürgermeister Andreas Staude hätte sich den Jahrestag anders vorgestellt: „Durch die Druckwelle sind in meinem Büro Schallschutzplatten von der Decke und Aktenordner aus den Regalen geschleudert worden. Eine Rigipswand wurde verschoben. Auch den Postshop dahinter hat’s arg erwischt. Beim Friseur, im Café und in der Kinderbetreuung ist zum Glück aber kein Schaden entstanden.“