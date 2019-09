Orlando Bloom ist in der Fantasy-Serie „Carnival Row“, die ab November auf Amazon Prime laufen wird, als Detektiv Rycroft zu sehen, der mit Fee Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) in einer viktorianischen Fantasiewelt eine Mordserie aufklären will. Schnell wird aus dem Zweckbündnis mehr - scharfer Sex inklusive. Doch während sich die Fans des Schauspielers über so viel nackte Haut wohl freuen dürften, war der Dreh dieser Szenen für ihn alles andere als ein Vergnügen.