Als Alecia Beth Moore wuchs der spätere Superstar in Mittelklasse-Verhältnissen in Pennsylvania auf, ihre Jugend war auch wegen des schwierigen Verhältnisses mit ihrer Mutter turbulent. Doch ihr musikalisches Talent blieb nicht lange unentdeckt, auch wenn ihre erste Girl-Group floppte. Für Aufsehen sorgte sie schließlich unter ihrem neuen Namen Pink mit ihrem Debüt „Can‘t Take Me Home“, den Durchbruch brachte „Missundaztood“ schließlich 2001.