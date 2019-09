Ruhiger sind sie geworden, ein bisschen geerderter. „In den ersten zwei, drei Jahren unserer Karriere haben wir uns dem Exzess verschrieben“, gesteht Sänger Marco Wanda. „Aber wir haben gelernt, dass wir wirklich noch sehr, sehr lange Musik machen wollen. Also haben wir die Notbremse gezogen - und schweben jetzt nur noch ein kleines bisschen über dem Boden“, lacht er. Privat mögen sie ein wenig ruhiger geworden sein - musikalisch schlagen sie auf ihrem neuen Album nicht nur typische Wanda-Sounds, sondern auch ganz neue Töne an, „verspieltere“, wie Gitarrist Manuel Poppe meint. „Man spielt hat mit den Fähigkeiten, die man hat - und wenn Gott will, entwickeln sich die hoffentlich“, so Marco über das neue Kapitel in der Bandgeschichte.