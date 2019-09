Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, will den Auftritt von Sebastian Kurz in der Puls-4-„Wahlarena“, wo der ÖVP-Chef am Sonntag „zum wiederholten Mal zu einem Wien-Bashing - vor allem beim Thema Wohnen - ausholte“, nicht unkommentiert lassen und übt scharfe Kritik: „Der Vorwurf, in Wien würde zu wenig gebaut, ist völlig aus der Luft gegriffen. Die Stadt investiert in den nächsten Jahren massiv. Das lassen wir uns auch nicht von ihm und der türkisen ÖVP schlechtreden.“ Wien sei international ein Vorbild im sozialen Wohnbau, Kurz hingegen wolle sich mit seinen Argumenten „nur seinen GroßspenderInnen aus dem Immobiliensektor andienen“, teilte Novaks Büro am Montagvormittag mit.