Ein 30-jähriger Pole fuhr am 2. September gegen 2.30 Uhr mit einem Kleinbus auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg. Auf der Rampe zur A25 in Pucking in Fahrtrichtung Passau kam er laut eigenen Angaben auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Dabei stieß er gegen die Leitschiene und schleuderte über diese und die angrenzende Böschung ca. 30 Meter in eine Wiese, wobei sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Der Kleinbus kam total beschädigt auf der linken Fahrzeugseite zu liegen.