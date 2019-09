Was zwischen ihr und dem 28-jährigen Feschak vorgefallen ist, darüber hüllt sich Cathy derweil in Schweigen. In einem weiteren Posting schrieb das blonde Playmate jedoch kryptisch: „Eines Tages wirst du vermissen, dass sie dir hinterherläuft, du wirst ihre lästigen Angewohnheiten vermissen und du wirst vermissen, wie sehr sie sich um dich gekümmert hat.“ Ob das als Seitenhieb gegen ihren Ex gedacht ist? Das weiß wohl nur Cathy Lugner selbst ...