„Lärm-Radar“ soll Störenfriede orten

In der 21.000-Einwohner-Gemeinde will man Lärmsündern daher künftig per Technik zu Leibe rücken. Das von Bruitparif entwickelte Gerät namens „Méduse“ verfügt über vier Mikrofone, die alle Zehntelsekunde den Dezibelpegel messen und den Ursprung eines Klangs per sogenannter Triangulation lokalisieren können. Mittels farbiger Punkte wird die „Lärm-Spur“, die etwa ein Motorrad verursacht, schließlich auf einem Bild optisch dargestellt.