Bis zu 15 Kilometer Reichweite

Wie stark die elektrische Unterstützung ausfallen soll, lässt sich in drei Stufen über die zugehörige Smartphone-App (Android, iOS) regeln, die via Bluetooth mit dem eStroller kommuniziert. Die App zeigt darüber hinaus den Füllstand der herausnehmbaren Batterie an und signalisiert per Warnmeldung, wenn die Energie zur Neige geht. Der 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku steckt in einem abschließbaren Fach. Voll aufgeladen - die Ladezeit beträgt laut Bosch rund zweieinhalb Stunden - sorgt der Akku je nach Grad der Inanspruchnahme und Gewicht des Kinderwagens für eine Reichweite von bis zu 15 Kilometern. Über eine USB-Schnittstelle können Eltern außerdem ihr Smartphone mit Strom versorgen.