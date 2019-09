Ein Hahn wird nur ein paar Kilogramm schwer - dennoch können die Vögel in seltenen Fällen sogar tödliche Verletzungen hervorrufen, alarmiert Roger Byard von der Universität von Adelaide. Diese Warnung kommt für eine ältere Australierin zu spät: Als sie in ihrem Hinterhof Eier ihrer Hühner einsammeln wollte, reagierte ein männliches Exemplar äußerst aggressiv. Der Hahn hackte mit seinem Schnabel in das linke Schienbein der Frau. Dabei erwischte der Vogel eine Krampfader: Das Opfer erlitt einen Kreislaufzusammenbruch und verblutete in seinem eigenem Garten. In Respekt auf die Hinterbliebenen wurde weder das genaue Alter noch die Identität der Toten preisgegeben.