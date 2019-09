Christiane Hörbiger habe nicht Rendi-Wagner als „vollkommen verblödet“ bezeichnet, sondern den Misstrauensantrag. Er habe bei seiner Tour durch Österreich sogar noch viel deftigere Worte im Zusammenhang mit der Abwahl der Regierung gehört, so Kurz am Sonntagabend in der„Puls4“-Wahlarena. „Manche werden den Misstrauensantrag richtig gefunden haben, viele aber nicht - es muss möglich sein, seine Meinung zu sagen.“ Was ihn gestört habe, seien die Attacken auf Hörbiger nach dem Video, verwies Kurz darauf, dass die Schauspielerin auch schon SPÖ-Politiker unterstützt habe.