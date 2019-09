AfD will mit Neuwahlen im Bund „Ära Merkel“ beenden

Mit dem Wahlergebnis wackelt auch die Regierungskoalition in Berlin- diese Entwicklung könnte einen vorzeitigen Ruhestand für Merkel bedeuten. Es gibt bereits Rufe nach vorgezogenen Neuwahlen: Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke meinte, nach diesem Wahlergebnis fehle es der großen Koalition im Bund an Legitimität. Er forderte daher so schnell wie möglich durchgeführte Neuwahlen, um die „Merkel-Ära“ zu beenden. Die AfD habe sich als „neue Volkspartei des Ostens“ etabliert. Auf Regierungsbeteiligungen dort kann die AfD allerdings nicht hoffen: Niemand will mit den Rechtspopulisten eine Koalition eingehen.