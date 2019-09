Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Magdalensberg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 28-Jährige mit ihrem Pkw aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, durchstieß die Hecke eines angrenzenden Grundstücks und verletzte eine gleichaltrige Frau, die sich dort am Swimmingpool mit ihrem 10 Monate alten Baby aufhielt.