Der holprige Saisonstart Real Madrids hat sich am Sonntag in der dritten Runde der Fußball-Primera-Division fortgesetzt. Beim 2:2 in Villarreal rettete sie ausgerechnet der bei Real nicht mehr erwünschte Gareth Bale vor der ersten Saisonniederlage. Mit fünf Punkten ist Real vier Zähler hinter Leader und Stadtrivale Atletico Fünfter.