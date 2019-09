Der Mega-Hurrikan „Dorian“ hat mit zerstörerischen Windgeschwindigkeiten von knapp 300 Kilometern pro Stunde auf den nördlichen Bahamas gewütet. Fernsehbilder von der Inselgruppe südöstlich des US-Bundesstaates Florida zeigten abgedeckte Häuser, umgeknickte Bäume und dramatische Überschwemmungen. Prognosen zufolge dürfte „Dorian“ frühestens am Montagabend Florida erreichen. Die Behörden von South Carolina und Georgia ordneten an, in ihren Bundesstaaten die komplette Atlantikküste zu evakuieren. Auch in Florida wurden Menschen dazu aufgefordert, tief gelegene Regionen an der Ostküste zu verlassen.