Harnik hatte mehr als 13 Jahre als Jugendfußballer beim Hamburger Club SC Vier- und Marschlande verbracht. Er war bei Werder Bremen zunehmend aufs Abstellgleis geraten und kommt mit der Erfahrung von 300 Spielen (97 Tore) in der ersten und zweiten Liga zurück in seine Heimatstadt. Für das österreichische Nationalteam hatte er in 68 Spielen 15 Tore erzielt.