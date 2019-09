Die Salzburger ÖVP startet am kommenden Sonntag mit einer Machtdemonstration in den Wahlkampf: Ab neun Uhr steigt in der Salzburgarena beim Messezentrum ein politischer Frühshoppen. Stargast ist einmal mehr Parteichef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der erst vor eineinhalb Woche bei einem Besuch der Schranne gezeigt hat, wie sehr er die Wähler in Salzburg mitzureißen vermag.