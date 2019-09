Steiermark: Schützenhöfer ließ Koalition mit SPÖ platzen

Am Ende ist auch, wie berichtet, die Landesregierung der Steiermark - Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) ließ die Koalition mit der SPÖ platzen, rief Neuwahlen bereits für Ende November aus (pikanterweise nach einem Neuwahlantrag der FPÖ). Geplant waren Wahlen erst 2020 - doch der Landeschef will „einen kurzen Wahlkampf“, und da dieser bereits begonnen habe, hat er den Urnengang vorverlegt. In Wahrheit will er wohl erstmals vom Wähler legitimiert die Nr. 1 sein. Die Umfragen sprechen für ihn - und zuletzt hievte ihn die SPÖ auf den LH-Thron …