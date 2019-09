Mit einem 3-5-2-System setzte Jesse Marsch erstmals in dieser Saison auf eine neue Grundordnung in der Abwehr. Die Dreierkette ließ er zwar einige Male in der Endphase eines Spiels praktizieren, in Tirol gab es nun aber die Feuerteufe von Beginn an – als „drei Musketiere“ agierten Ramalho, Vallci und Wöber.