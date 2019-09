Titelverteidiger USA ist mit einem souveränen Sieg in die Basketball-WM in China gestartet. Die Amerikaner kamen am Sonntag in Shanghai auch ohne zahlreiche Superstars im Kader zu einem 88:67-Erfolg über Tschechien. Im ersten Viertel tat sich das Team von Erfolgstrainer Gregg Popovich schwer, zog dann aber davon.