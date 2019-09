„Entscheidend ist, dass wir aus den Ereignissen der Vergangenheit lernen“, stellte der Landesgeschäftsführer des Schwarzen Kreuzes, Generalmajor Gerd Ebner, schließlich in seiner Festansprache fest. Er stellte den Kärntner Abwehrkampf, der vor 100 Jahren endete, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen und merkte an, dass in unserer schnelllebigen Zeit Werte wie Heimatliebe, Treue und Mut von vielen Menschen als antiquiert betrachtet werden. Sie gelte es der Jugend zu vermitteln.