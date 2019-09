Sie konnten weder vor noch zurück: Sechs Burschen aus Linz, zwischen 17 und 20 Jahre alt, kletterten am Samstagabend verbotenerweise auf einen Felsen beim Traunfall in Roitham – und mussten von Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und Rettung geborgen werden. Der bereits vierte Zwischenfall am Traunfall in diesem Jahr.