Wie sollen Besucher am besten anreisen?

Die Veranstalter raten: „Kommen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Zeltweg!“ Die ÖBB etwa bieten mehrere Sonderzüge an. Wer mit dem Auto vom Knoten St. Michael kommend anreist, kann es am eigens errichteten, großen Park-&-Ride-Platz in Kraubath abstellen. Von dort bringen Shuttlezüge die Besucher kostenlos nach Zeltweg und wieder retour (sie fahren alle 15 bis 35 Minuten). Wer von Westen bzw. Süden anreist: Vom großen Parkplatz in Fisching fahren 14 Shuttlebusse nach Zeltweg.