Der tragische Gasunfall bei einer „Garagenparty“ im Jänner in St. Johann am Walde hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Zwei Männer starben. Der Hausbesitzer (49) muss sich am Dienstag (3. September) wegen fahrlässiger Tötung in Ried /Innkreis vor Gericht verantworten. Ein Gasofen war Auslöser der Tragödie.