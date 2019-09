Das letzte Mal Herbstferien-Wirrwarr in Tirol. Oder doch nicht?

In den kommenden Tagen starten 459 Tiroler Schulen ins neue Jahr. Andere Bildungseinrichtungen öffnen erst in der kommenden Woche. Je nachdem, ob sich eine Schule für Herbstferien entschieden hat oder nicht. Diese Möglichkeit hat das Land den Schulen eröffnet. Ab 2020 wird es in ganz Österreich Herbstferien geben. „Einheitliche Herbstferien sind absolut zu begrüßen – vor allem im Sinne jener Eltern, die zwei oder mehrere Kinder in verschiedenen Schulen haben“, vertritt Bildungs-LR Beate Palfrader eine klare Position.