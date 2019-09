Auf der A 1, kurz vor St.Florian, krachte am 15. Juli ein Kastenwagen in das Wohnmobil von Siegfried Süß. Nun steht Aussage gegen Aussage. Der Unfallverursacher behauptet, er habe keine Schuld. „Wir brauchen Zeugen, die alles gesehen haben“, so Süß.